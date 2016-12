Sicherheitsdebatte nach Anis Amri

Aktuelle Stunde | 24.12.2016 | 02:27 Min. | Verfügbar bis 24.12.2017 | WDR

Ermittler in Tunesien haben drei Männer festgenommen, die Verbindungen zum mutmaßlichen Attentäter von Berlin, Anis Amri, gehabt haben sollen. Können sie Aufschluss darüber geben, was in den 80 Stunden zwischen dem Anschlag und dem Tod Amris in Mailand passierte?