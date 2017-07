Seilbahnunglück Köln: Ursachenforschung

Aktuelle Stunde | 31.07.2017 | 01:40 Min. | Verfügbar bis 31.07.2018 | WDR

Dieser spektakuläre Notfall hat die Kölner in Atem gehalten. Für 65 Menschen endete der Sonntagsausflug in der Seilbahn in großer Aufregung. Nur mit Höhenrettern und Drehleitern konnten die Insassen befreit werden. Die Suche nach den Ursachen dauert an.