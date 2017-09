Reisewarnung für die Türkei?

Am vergangenen Donnerstag sind erneut zwei Deutsche in der Türkei festgenommen worden. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes sind zurzeit 55 deutsche Staatsbürger in türkischer Haft oder in Polizeigewahrsam. Oft aus sogenannten "politischen Gründen", also wegen Terrorverdacht oder der Nähe zur Gülen-Bewegung. Der Ruf nach einer amtlichen Reisewarnung für die Türkei wird lauter.