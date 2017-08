Mord im U-Boot?!

23.08.2017

Die schwedische Journalistin Kim Wall wollte eine Reportage über den Erfinder Peter Madsen und sein U-Boot schreiben, sie verlor dabei ihr Leben. Nachdem sie zunächst als Vermisst galt, wurde an der Küste vor Kopenhagen ihr Torso gefunden. Madsen verstrickt sich in Widersprüche. Erst will er sie abgesetzt, später nach einem tödlichen Unfall an Bord im Meer beigesetzt haben. Die aktuellen Ermittlungen der Polizei stellen diese Aussagen infrage.