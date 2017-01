Köln Hauptbahnhof am Silvesterabend

Aktuelle Stunde | 31.12.2016 | 01:31 Min. | Verfügbar bis 31.12.2017 | WDR

Noch nie war das Polizeiaufgebot an einem Silvesterabend in NRW so groß wie heute. In Köln hat der Großeinsatz mit bis zu 1.500 Polizisten am späten Nachmittag begonnen. Auch andere NRW-Städte haben die Sicherheitsvorkehrungen verschärft.