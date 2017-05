Hannelore Kraft: Keine Koalition mit der Linken

Am Sonntag wird in Nordrhein-Westfalen gewählt. Doch wer koaliert eigentlich mit wem nach der Wahl? "Rot-Rot" werde es mit ihr als Ministerpräsidentin nicht geben, sagte Hannelore Kraft im WDR-Hörfunk, weil man mit der Linken in NRW keine seriöse Politik machen könne.