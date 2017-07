Fürsorge statt Smartphone

Aktuelle Stunde | 22.07.2017 | 05:14 Min. | Verfügbar bis 22.07.2018 | WDR

Der Kinderpsychater und Buchautor Michael Winterhoff aus Bonn ist überzeugt: Smartphones und Tablets stören die Kommunikation zwischen Kindern und Eltern und verhindern, dass die beiden zueinander finden. Sein Tipp für die Ferien: Nehmt die Geräte nicht mit in den Urlaub und entdeckt Umwelt und Familienleben neu. Einfacher gesagt als getan. Wir haben Eltern und Kinder damit konfrontiert und ganz unterschiedliche Antworten auf seine These gefunden. Die vertritt er auch in seinem neuen Buch: Die Wiederentdeckung der Kindheit. Das ist diese Woche herausgekommen.