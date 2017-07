Familie Trump und Russland

Aktuelle Stunde | 12.07.2017 | 03:05 Min. | Verfügbar bis 12.07.2018 | WDR

Donald Trump Junior soll im amerikanischen Wahlkampf mit Russland zusammengearbeitet haben, um seinem Vater ins Oval Office zu helfen. Emails hatten den ältesten Sohn des US Präsidenten belastet. Der geht in die Offensive und sieht keinen Fehler. Wie der Vater so der Sohn?