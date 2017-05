Ermittlungen in weiteren Kasernen wegen Rechtsextremismus

Nach dem Bundeswehrskandal um den Offizier Franco A. haben Ermittler in einer Kaserne in Donau Erschingen fragwürdige Andenken aus der Wehrmachtszeit gefunden. Die Verteidigungsministerin von der Leyen hatte diese Woche deutlich geäußert, dass sie eine Verehrung der Wehrmacht in der Truppe nicht dulden will. Mit diesem neuen Fund lassen die Schlagzeilen um die Bundeswehr auch weiterhin nicht nach.