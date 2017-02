Ermittlungen gegen Terror-Hilfe in NRW und Großbritannien

Ein unscheinbares Wohnhaus in Hennef: Hier sitzt der Verein „Medizin mit Herz“, 2013 gegründet um humanitäre Hilfe vor allem für Syrien zu leisten. Im Großraum Bonn und Großbritannien sind Ermittler am Mittwochmorgen (08.02.) gegen die beiden Brüder vorgegangen, die schon länger im Fokus der Sicherheitsdienste standen. Denn nach den Erkenntnissen der Ermittler soll der Verein die terroristischen Aktivitäten von „Jabhat al-Nusra“ in Syrien unterstützten.