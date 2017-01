Elbphilharmonie klingt

Aktuelle Stunde | 11.01.2017 | 03:22 Min. | Verfügbar bis 11.01.2018 | WDR

In der Elbphilharmonie stecken so viele Produkte aus Nordrhein-Westfalen – es wäre vielleicht billiger gewesen, das Konzerthaus am Rhein zu bauen. Schließlich wurde sie ja auch von einer Firma aus NRW gebaut - von Hochtief aus Essen. Aber sie wird heute in Hamburg eröffnet.