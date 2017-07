Diesel unter Druck

Aktuelle Stunde | 26.07.2017 | 04:59 Min. | Verfügbar bis 26.07.2018 | WDR

Ab 2040 sollen weder Benziner noch Diesel-Fahrzeuge auf den Straßen Großbritanniens zu sehen sein. Auch Frankreich hat das geplant und in Norwegen sollen bereits ab 2025 nur noch Autos ohne Abgase fahren. In Deutschland will man diesen Weg bislang nicht gehen. Und doch erhöht das drohende Fahrverbot den Druck auf die Automobilbranche.