Der stumme Frühling: Vogelsterben in NRW

Aktuelle Stunde | 04.05.2017 | 02:22 Min. | Verfügbar bis 04.05.2018 | WDR

Die Zahl der Vögel in Deutschland und auch in Europa ist so stark gesunken. Wie lange wird der Frühling noch durch Vogel-Zwitschern angekündigt?