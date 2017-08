Bustour USA: Oldtimer in Carmel by the Sea (14)

Aktuelle Stunde | 24.08.2017 | 05:28 Min. | Verfügbar bis 24.08.2018 | WDR

Die heutige Station der Bustour heißt Carmel by the Sea und Christian Dassel ist hoffnungsvoll: In Carmel treffen sich einmal im Jahr die schönsten Autos der Welt. Ob sie wohl auch den Bus dabei haben wollen?