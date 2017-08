Bustour USA: Die Grenzengel von Kalifornien (13)

Auf seiner Tour durch America trifft Christian Dassel viele von „den Anderen“. Er trifft auf warmherzige, offene Menschen, die scheinbar gar nicht zu dem passen, was wir seit der Präsidentschaft Donald Trumps aus Amerika hören. Heute ist ein wichtiger Tag für die Bustour: Zum einen geht es nach San Diego, zu den so genannten Border Angels. Das sind engagierte Amerikaner, die sich an der Grenze zu Mexico um Einwanderer kümmern. Zum anderen zeigt ein Blick auf die Karte: Die Bustour ist endlich angekommen! An der Ostküste ging es irgendwann mal los, immer Richtung Westen, quer durchs ganze Land, zuletzt von Victorville bis heute eben nach San Diego – die vorläufige Endstation ist also der Pazifik!