Bustour USA: Die Cowgirls aus Nordrhein-Westfalen (8)

Aktuelle Stunde | 16.08.2017 | 07:08 Min. | Verfügbar bis 16.08.2018 | WDR

Christian Dassel hat im Wild Wild West zwei Frauen aus NRW getroffen, die in Santa Rosa genau so leben und arbeiten, wie wir es alle nur aus Western Filme kennen. Claudia Schnettler aus Heiligenhaus und Andrea Behrens aus Münster sind vor fünf Jahren nach Amerika ausgewandert und haben in einem entlegenen Canyon in New Mexico eine Gästefarm aufgebaut.