Bustour USA: Allein in den Rocky Mountains (9)

Aktuelle Stunde | 17.08.2017 | 06:04 Min. | Verfügbar bis 17.08.2018 | WDR

Die Bustour erobert Amerika: Von New Mexiko geht es nach Colorado. Das Tagesziel liegt in den Rocky Mountains - auf 3000 Meter! In Cripple Creek trifft Christian Dassel einen Überlebenstrainer.