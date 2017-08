Bustour USA 10: Die Great Canyons

Aktuelle Stunde | 18.08.2017 | 06:19 Min. | Verfügbar bis 18.08.2018 | WDR

Gestern Colorado, heute Arizona, und dazwischen war irgendwie auch noch Utah. In einem Affenzahn tourt der Bus durch Amerika und was gestern die Rocky Mountains waren sind heute die Great Canyons der Navaho-Indianer. Und überall, wo es schön ist, ist meistens ganz schön viel los, was auch durchaus nervig sein kann.