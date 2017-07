Betrunkener Lokführer in Stolberg gestoppt

Für den Lokführer eines Regionalzuges in Aachen fand die Dienstfahrt am Sonntagabend ein jähes Ende. Die Polizei zog den Mann aus dem Verkehr. Zwei Fahrgäste hatten sich über das abrupte An- und Abfahren des Zuges gewundert und die Beamten gerufen. Diese stellten einen Alkoholwert von über zwei Promille bei dem Lokführer fest. Autor/-in: Claudia Becker