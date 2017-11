Angeklickt: WhatsApp hat jetzt eine Live-Ortungsfunktion

Aktuelle Stunde | 03.11.2017 | 04:02 Min. | Verfügbar bis 03.11.2018 | WDR

WhatsApp-Benutzer können ihren Freunden jetzt live den eigenen Standort mitteilen. Auf der digitalen Landkarte ist dann zu sehen, wo man gerade ist. Sogar die eigene Fortbewegung wird sichtbar - in Echtzeit. Toll oder spooky? Unser Netzkenner Jörg Schieb erklärt, was geht – und was es bringt.