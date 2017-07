Wilder Rhein - Von der Nordsee zur Lorelei (1/2)

16.07.2017 | 44:04 Min. | Verfügbar bis 23.07.2017 | WDR

Bis heute verbindet man mit ihm stolze Ritterburgen, steile Weinberge, fröhliche Geselligkeit und malerische Orte. Aber der Rhein ist weit mehr als nur ein romantischer Fluss. Eine Reise von der Mündung bis zur Quelle führt durch Landschaften, in denen sogar echte Wildnis zu finden ist. Es sind Landschaften, in denen so viele Tiere und Pflanzen zu Hause sind, wie an keinem anderen Fluss Europas. Autor/-in: Jan Haft