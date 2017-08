Abenteuer Erde: Überleben 1) Gefährliche Kindheit

Jeder von uns steckt mittendrin im allergrößten Abenteuer: Wenn es ums ÜBERLEBEN geht! Im Moment der Geburt startet die einmalige und gefährliche Reise - bei uns Menschen und den Tieren in aller Welt. Einige haben die größte Bewährungsprobe ihres Lebens schon kurz nach der Geburt zu bestehen: Nonnengänse-Küken in Grönland stürzen sich über 100 Meter in die Tiefe, lange bevor sie fliegen können.