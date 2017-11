Bob Mintzer - Porträt: Episode One

Big Band Video | 17.11.2017 | 02:45 Min. | Verfügbar bis 17.11.2018 | WDR 3

Er lebt in Los Angeles, spielt in der Band "The Yellow Jackets" und ist der derzeitige Chefdirigent der WDR Big Band: Bob Mintzer. In Episode One der vierteiligen Porträt-Reihe verrät er, was ihn inspiriert und an der WDR Big Band fasziniert.