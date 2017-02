Thelonious Monk, Jazzmusiker (Todestag 17.02.1982)

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Picknick am Valentinstag, letztes Kapitel (am 14.02.1987)

WDR ZeitZeichen | 14.02.2017 | Länge: 14:51 Min.

Australien am Valentinstag des Jahres 1900. Beim Schulausflug eines Mädchenpensionats verschwinden drei Mädchen und ihre Lehrerin spurlos. Die Handlung des Romans "Picnic at Hanging Rock" inspirierte Leser zu zahllosen Theorien über den Verbleib der jungen Frauen. Erst nach dem Tod der Autorin wurde das letzte Kapitel veröffentlicht - am Valentinstag des Jahres 1987, 20 Jahre nach Erscheinen des Romans. Autorin: Daniela Wakonigg | audio