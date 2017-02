Carl Theodor v. Dalberg, Bischof, Kurfürst (Todestag 10.02.1817)

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Verbrennung der "Eitelkeiten" in Florenz (am 07.02.1497)

WDR ZeitZeichen | 07.02.2017 | Länge: 14:45 Min.

Im Jahr 1497 ordnete der Florentiner Bußprediger Girolamo Savonarola den Bau eines ganz besonderen Scheiterhaufens an, um Adel und Klerus die Freude am Luxus zu verderben: Mit aufpeitschenden Predigten brachte er Kinder und Jugendliche dazu, alles aus den Häusern herauszuschleppen, was sie für ein Symbol menschlicher Verderbtheit hielten. Am 7. Februar 1497 brannte dieses "Feuer der Eitelkeiten" und Florenz drohte in einem religiösen Rausch zu versinken. Autorin: Maren Gottschalk | audio