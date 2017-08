Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: James Brown-Biografie "Black and proud"

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 22.08.2017 | Länge: 12:22 Min.

Godfather Of Soul, Hardest Working Man in Showbiz, Mr. Dynamite. Kaum ein Popstar trägt so viele Ehrennamen wie der 2006 verstorbene James Brown. James McBride hat jetzt eine Biografie über den Jahrhundertmusiker geschrieben: "Black and proud". Klaus Walter stellt Musiker, Buch und Autor in Scala vor. | audio