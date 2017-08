Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Serie: 10 Jahre Mafiamorde Duisburg

WDR 5 Westblick - Serien | 14.08.2017 | Länge: 04:36 Min.

Die Morde vom 15.8.2007 warfen ein Schlaglicht darauf, wie stark die Mafia und besonders die N´Drangheta bereits in NRW und gerade im Ruhrgebiet offenbar verankert sind. Was ist seither passiert, etwa in der Bekämpfung? Von: Benjamin Sartory | audio