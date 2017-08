Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Weltzeit Ganze Sendung (13.08.2017)

WDR 2 Weltzeit | 13.08.2017 | Länge: 23:14 Min.

1. USA-Nordkorea-Konflikt: So reagiert die US-amerikanische Bevölkerung 2. Dresscodes in Großbritannien: Strenge Schuluniform, aber krawattenfreies Parlament 3. Proteste in Spanien: Streiks gegen Massentourismus 4. "White House Summer Camp": US-Präsident Trump macht Urlaub 5. Iceman - Weltpremiere: Kinofilm über Gletschermumie "Ötzi" in Locarno vorgestellt 6. Weltzeit Community: Dresscodes in Thailand; Moderation: Carsten Manz | audio