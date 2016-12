Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Polizei startet Kameraüberwachung in Marxloh

WDR 5 Westblick - aktuell | 21.12.2016 | Länge: 03:25 Min.

Die Polizei in Duisburg will den Brennpunkt Marxloh mit 19 Kameras überwachen. Die Bilder werden von Polizisten live in der Wache verfolgt. Doch bringt das wirklich etwas? Meistens nicht, meint Benjamin Sartory in seinem Kommentar. Von: Benjamin Sartory | audio