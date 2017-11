Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Weltzeit Ganze Sendung (05.11.2017)

WDR 2 Weltzeit | 05.11.2017 | Länge: 31:54 Min.

Die ganze Welt in vier Stunden: Aufregende Reiseberichte, spannende Reportagen, hilfreiche Tipps und aktuelle Hintergrundinformationen. Themen unter anderem: Nach dem Marathon in New York, Terroranschlag in Texas, Chaos an Chinesischen Flughäfen, Paradise Papers – Die Steuerschlupflöcher der Superreichen und der Klimawandel in Fidschi. Moderation: Philipp Ruhmhardt | audio