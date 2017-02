Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Studie zu Gewalt in Kinderpsychiatrie

WDR 5 Westblick - aktuell | 09.02.2017 | Länge: 03:55 Min.

Zwischen 1945 und 1980 wurden in der Kinderpsychiatrie in Marsberg Kinder misshandelt, es soll auch sexuelle Übergriffe durch Pfleger und Nonnen gegeben haben. Der LWL will aufklären und hat eine Studie in Auftrag gegeben Von: Heinrich Buttermann | audio