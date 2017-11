Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Karneval, Klimakonferenz und kreative Steuertricks

WDR 2 Zugabe Pur | 10.11.2017 | Länge: 21:53 Min.

Die Welt blickt auf Bonn, auf die Weltklimakonferenz. Doch Bonn ist mehr, zumindest am Elften im Elften, wenn das Rheinland in die närrische Session startet. Und was wäre der satirische Wochenrückblick der Zugabe ohne die paradiesischen Steuertricks der Promis. | audio