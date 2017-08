Medienschelte: Sommerhaus der Abgründe

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Medienschelte | 05.08.2017 | 04:08 Min.

"Stars" sind in dieser Woche in das Sommerhaus eingezogen. Das Sommerhaus von RTL. Wobei das Wort "Stars" schon ziemlich übertrieben ist, findet Uwe Schulz in seiner Medienschelte.

Audio Download .