Medienschelte - Talkshow-Geständnisse

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Medienschelte | 11.11.2017 | 04:26 Min.

Am späten Abend in deutschen Talkshows kommt es manchmal zu ungewollten Geständnissen. Christoph Lütgert, NDR-Reporter für Investigatives, stolperte diese Woche in ein solches. Die Medienschelte von Tom Beinlich.

