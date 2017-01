Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Trump und die Medien: you are fakenews!

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Interviews | 14.01.2017 | Länge: 09:03 Min.

Die Hoffnung, dass Donald Trump nach der Wahl ein anderer sein wird ist dahin. Das zeigte die Pressekonferenz am Mittwoch. Wie wollen CNN und Co. mit diesem Präsidenten umgehen? Im Gespräch, Georg Schwarte (ARD New York) | audio