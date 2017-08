Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Update - Goldgräberstimmung im Serienmarkt

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Interviews | 19.08.2017 | Länge: 04:14 Min.

Wer sich in den USA auf Serien spezialisiert hat, dem stehen goldene Zeiten bevor. Apple will jetzt mit mehr als 1 Mrd. US Dollar in den Markt einsteigen, das ist längst nicht das größte Budget, berichtet Jörg Schieb. | audio