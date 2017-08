Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Zu Besuch beim Facebook-Löschteam

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Interviews | 12.08.2017 | Länge: 04:19 Min.

Facebook eröffnet in Essen ein weiteres Zentrum, in dem strafbare oder beleidigende Einträge gelöscht werden. Dennis Horn durfte sich in Berlin bereits anschauen, wie die Löschteams arbeiten. Ein exklusiver Einblick. | audio