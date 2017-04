Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: AFD-Partei: viel Hetze gegen die Presse

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Interviews | 22.04.2017 | Länge: 07:12 Min.

Am liebsten ohne Journalisten - so könnte man das AFD-Rezept für Parteitage formulieren. Doch was verspricht sich die Partei von der Hetze gegen Journalisten? Im Gespräch, der Sozialwissenschaftler Alexander Häusler. | audio