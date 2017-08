Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Das WDR 2 Mittagsmagazin

WDR 2 Das Mittagsmagazin | 25.08.2017 | Länge: 18:14 Min.

1) Außenminister Gabriel warnt vor Reisen in die Türkei - zu Recht? 2) Erstes Urteil im VW-Abgasskandal in den USA erwartet 3) Bergrutsch in der Schweiz: Interview mit dem Geologen Hans Rudolf Keusen vom Schweizer Alpen-Club 4) Wichtigste Plattform gewaltbereiter Linksextremisten in Deutschland verboten 5) Zu dick aufgetragen: Macrons Make-up-Kosten stoßen auf Kritik Moderation: Jascha Habeck. | audio