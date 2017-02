Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: CAIS in Bochum: Das Internet erforschen

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Interviews | 04.02.2017 | Länge: 11:49 Min.

In Bochum wurde diese Woche das Center for Advanced Internet Studies (CAIS) eröffnet. Der Auftrag: erforschen, was das Internet mit unserer Kultur macht. Im Gespräch, der Direktor des CAIS, Prof. Michael Baurmann. | audio