Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Die katholische Stimme

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Beiträge | 24.12.2016 | Länge: 05:26 Min.

"Hier ist Radio Maryja, die katholische Stimme in Deinem Haus." So ging Radio Maryja vor knapp 25 Jahren auf Sendung. Der katholische Radiosender hat großen Einfluss in Polen. Hendryk Jarczyk stellt den Sender vor. | audio