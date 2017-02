Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Mann, oh Mann!

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Beiträge | 28.01.2017 | Länge: 04:30 Min.

40 Jahre nach Gründung der Emma will auch der Mann etwas zu lesen haben. Magazine, die "ihn" im Visier haben, heißen "Wolf", "Beef" oder "Zeit Mann". Sie richten sich "an den neuen Mann". Aber: Sprechen sie den auch an? Ein Beitrag von Carolin Courts. | audio