Audio: Soziale Medien nach Barcelona-Anschlag

WDR 5 Töne, Texte, Bilder - Beiträge | 26.08.2017 | Länge: 03:43 Min.

Nach den Anschlägen in Spanien baten Behörden darum, in sozialen Netzwerken keine Bilder potenzieller Attentäter oder der Tatorte zu verbreiten. Kurz sah es so aus, als ob das funktioniert. Ein Beitrag von Oliver Neurodt. | audio