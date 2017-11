Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Schöner Sterben - der Tod in Wien

WDR 5 Neugier genügt - das Feature | 17.11.2017 | Länge: 18:51 Min.

Wien hat wunderschöne Friedhöfe mit oppulenten, extravagenten Grabstädten. Aus ihnen spricht die Liebe zur Morbidität, die Freude am Makabrem, an dem sich der Wiener gerne ergözt. Doch es gibt Brüche in diesem Lebenskonzept. - AutorIn: Werner Bloch | audio