Audio: Das neue Deutschland (3): Kriegspartei

WDR 5 Tiefenblick | 06.08.2017 | Länge: 27:20 Min.

WDR 5 Tiefenblick: Neue Aufgaben für die Bundeswehr. Deutsche Soldaten sind im Kosovo stationiert und in Afghanistan. An der türkischen Grenze und in Mali. In Zukunft könnten auf die Bundeswehr noch mehr Aufgaben zukommen. -Ein Feature von Andrea Beer und Bettina Rühl; Redaktion: Thomas Nachtigall; Produktion: SWR 2017- www.wdr.de/k/feature | audio