Das neue Deutschland (6): Die Fußballnation

WDR 5 Tiefenblick | 27.08.2017 | 27:26 Min.

WDR 5 Tiefenblick: Von Panzern zu Ästheten. "Panzer" - so heißt die Fußballnationalmannschaft bis heute regelmäßig in der internationalen Presse. Stereotype aus der Weltkriegszeit liegen noch nah an der Oberfläche. Doch die Nationalelf spielt längst ein anderes Spiel. Ein Feature von Patrick Batarilo und Wolfgang Condrus. Thomas Nachtigall; Produktion: SWR 2017- www.wdr.de/k/feature

