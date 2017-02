Stadtgespräch aus Bocholt: Regiert der Mob das Netz?

Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Stadtgespräch aus Monheim: Grundstück für Moschee zu verschenken

WDR 5 Stadtgespräch | 20.10.2016 | Länge: 55:23 Min.

Versteckt in Hinterhöfen und dicht gedrängt in zu kleinen Gebetsräumen - die beiden islamischen Gemeinden in Monheim am Rhein führen ein bescheidenes Dasein. Nun will ihnen die 43.000 Einwohner-Stadt kostenlos zwei Grundstücke für den Bau von Moscheen überlassen. Bürgermeister Daniel Zimmermann schätzt die vorbildliche Integrationsarbeit der beiden Gemeinden. Allerdings stoßen seine Pläne auf heftigen Gegenwind bei Politikern, Bürgern und in den sozialen Medien. - Moderation: Judith Schulte-Loh | audio