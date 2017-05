Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Comic! Mangas! Graphic Novels!

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 04.05.2017 | Länge: 11:27 Min.

Der Comic ist die "neunte Kunst". Der lange Weg zur Anerkennung ist nun in einer Ausstellung in Bonn nachzuvollziehen. "Comics! Mangas! Graphic Novels!" so der schlichte Titel. Scala spricht mit dem Kurator Alexander Braun. | audio