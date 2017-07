Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Rockpalast - eine Legende wird 40

WDR 5 Scala - aktuelle Kultur | 21.07.2017 | Länge: 06:37 Min.

Schweiß, Adrenalin, Leidenschaft, Kult - in der Nacht vom 23. auf den 24. Juli 1977 fand die erste der berühmten europaweit ausgestrahlten "Rockpalast"-Nächte in der Essener Grugahalle statt. Ein Film von Oliver Schwabe erinnert an diese Fernseh Revolution. Scala spricht mit ihm. | audio