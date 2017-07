Audio starten, abbrechen mit Escape

Audio: Digital Hub in Aachen - NRW will Gründer stärker fördern

WDR 5 Profit - aktuell | 10.07.2017 | Länge: 03:28 Min.

Das Land NRW will Gründer stärker fördern – und dafür eine geografische Besonderheit der hiesigen Startup-Szene nutzen: Anders als in Berlin, wo es viele Startups, aber relativ wenige Großunternehmen gibt, haben Gründer in NRW viele Mittelständler und DAX-Unternehmen direkt vor ihrer Bürotür. Die Landesregierung will Industrie und Startups besser vernetzten und errichtet dafür sechs Digital Hubs – also Bürozentren, in denen Unternehmen jeder Größe zusammenarbeiten. Einer dieser Hubs steht in Aachen und das Startup Physiosense, das wir im Rahmen unserer Gründerserie "Startup – Ich mach' mein Ding" zwei Jahre begleiten, wird bald einziehen:Autorin: Katja Scherer | audio